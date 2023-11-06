В Канаде признали влияние антироссийских санкций на жизнь обычных людей

Директор международного отдела экономических санкций Королевского банка страны Стивен Олсас заявил, что канадцы на бытовом уровне хотят поддерживать связь с РФ

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Применение Оттавой экономических санкций в отношении Москвы влияет на жизнь обычных граждан Канады, которые на бытовом уровне хотят поддерживать связь с Россией. Об этом сообщил директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас, выступая в Международном центре имени Вудро Вильсона.

"У нас все еще есть люди, обычные граждане [Канады], которые хотят иметь возможность совершать транзакции, например, в Россию. Это могут быть пенсионные выплаты", - признал он, назвав эту ситуацию "непредвиденными последствиями" применения санкций.

Однако, по словам Олсаса, из-за сложности канадского законодательства в отношении применения санкций против иностранных государств "мы должны фактически прекратить любые виды платежей, которые фактически связаны с электронными переводами в/из России".

"Нам нужны какие-то рекомендации [от властей] по этому поводу", - сказал представитель Королевского банка Канады.