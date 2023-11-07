7 ноября, 01:22

В России лимиты по кредиткам к концу сентября выросли на треть

ТАСС
© ТАСС

Рост спроса на кредитные карты связан с необходимостью россиян тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг, пишет газета "Известия"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Лимиты по кредитным картам к концу сентября 2023 года выросли в России на 29% по сравнению с прошлым годом, достигнув 106,2 тыс. рублей. Об это сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные "Скоринг бюро".

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"Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. рублей с начала лета, при этом в 2020-2021 годах средний чек по продукту находился в диапазоне 60-70 тыс. рублей с незначительным увеличением до 77-80 тыс. рублей.

Рост спроса на кредитные карты связан с тем, что людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг, сообщили "Известиям" в БКИ "Скоринг бюро". 

Теги:
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