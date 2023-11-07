В России лимиты по кредиткам к концу сентября выросли на треть

Рост спроса на кредитные карты связан с необходимостью россиян тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг, пишет газета "Известия"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Лимиты по кредитным картам к концу сентября 2023 года выросли в России на 29% по сравнению с прошлым годом, достигнув 106,2 тыс. рублей. Об это сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные "Скоринг бюро".

"Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. рублей с начала лета, при этом в 2020-2021 годах средний чек по продукту находился в диапазоне 60-70 тыс. рублей с незначительным увеличением до 77-80 тыс. рублей.

Рост спроса на кредитные карты связан с тем, что людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг, сообщили "Известиям" в БКИ "Скоринг бюро".