Объем торговли Китая и США в январе - октябре упал на 13,2%

Китайский экспорт в Соединенные Штаты сократился на 15,4%, импорт американской продукции уменьшился на 5,8%

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США в январе - октябре уменьшился в годовом исчислении на 13,2%, составив $550,77 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты сократился на 15,4%, до $415,03 млрд. Импорт американской продукции уменьшился на 5,8%, до $135,74 млрд.

Положительное сальдо Китая в торговле с США за 10 месяцев достигло $279,29 млрд, уменьшившись примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только за октябрь объем торговли КНР и Соединенных Штатов составил $55,51 млрд, снизившись по сравнению с сентябрем на 5,6%. Китайский экспорт сократился на 6,1%, до $43,17 млрд, импорт из США упал в месячном исчислении на 3,8%, до $12,34 млрд.

Среди ключевых статей импорта из США в Китай соя, микросхемы, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, внедорожники, хлопок и кукуруза, медь и медная руда. Американская сторона активно закупает у КНР смартфоны, специальное оборудование, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь и детские игрушки.

В последние годы наблюдается повышение напряженности в отношениях Китая и США, что негативно отражается на экономическом сотрудничестве двух стран. В 2021 году китайско-американский товарооборот вырос на 28,7%, до $755,64 млрд. В 2022-м он достиг $759,4 млрд, увеличившись на 0,6%.