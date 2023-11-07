Между Улан-Удэ и Горно-Алтайском в 2024 году запустят новый авиарейс

Авиаперевозки по новому направлению будет выполнять авиакомпания "КрасАвиа" самолетами ЯК-42

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Улан-Удэ и Горно-Алтайск в 2024 году свяжет новый авиарейс, сообщили в правительстве Бурятии.

"Маршрут Улан-Удэ - Горно-Алтайск стал одним из семи направлений, которые в следующем году будут субсидироваться из федерального бюджета. Выполнять авиаперевозки по новому направлению для республики будет авиакомпания "КрасАвиа" самолетами ЯК-42. Софинансирование из республиканского бюджета составит 5%", - говорится в сообщении.

Накануне Росавиация опубликовала список субсидированных маршрутов в рамках постановления правительства РФ №1242. Этой субсидией может воспользоваться любой житель России. Кроме Горно-Алтайска в документе есть направления из Улан-Удэ в Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также рейсы между Красноярском и двумя населенными пунктами на севере Бурятии - это Таксимо и Нижнеангарск.

"Они и ранее были включены в данное постановление, разница лишь в том, что в 2024 году они будут софинансироваться и из республиканского бюджета, в соотношении от 5% до 25%", - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В Бурятии по субсидированным маршрутам летают авиакомпании "ИрАэро", Red Wings" и "КрасАвиа".