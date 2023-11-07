В Казахстане рассчитывают собрать 16 млн тонн зерновых по итогам 2023 года

Министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров уточнил, что площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Уборка зерновых культур находится на стадии завершения во всех регионах Казахстана, власти рассчитывают на валовый сбор зерна в объеме 16 млн тонн по итогам 2023 года. Об этом сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров.

"На сегодняшний день уборка зерновых на стадии завершения во всех регионах страны. По данным акиматов (местных администраций - прим. ТАСС) областей, убрано 16,9 млн гектаров (или 98,7% - прим. ТАСС), при средней урожайности 9,7 центнера с гектара намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы", - сказал он.

По его словам, площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га. "Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн. С учетом переходящих остатков в объеме 3 млн тонн зерна более чем достаточно для полного обеспечения страны в хлебе, муке и макаронах", - отметил глава ведомства.