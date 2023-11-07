На межрегиональном форуме Казахстана и РФ планируют подписать торговые соглашения

Как сообщили в кабмине республики, на форум приедут эксперты и руководители регионов

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Участники Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае 9 ноября, планируют подписать торгово-экономические соглашения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на брифинге.

"Данный форум посвящен сельскому хозяйству. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь и сельское хозяйство. Здесь чисто экономические и торговые отношения будут обсуждать. Приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения, прежде всего, торгово-экономические", - сказал Жумангарин, отвечая на вопрос о повестке форума.

Он отметил, что такие мероприятия идут на пользу двум странам, поскольку там обсуждают вопросы, которые близки гражданам и бизнесу. Жумангарин подчеркнул, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил $27 млрд.

Ранее пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила, что 9 ноября состоится XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В режиме видео-конференц-связи в работе форума примут участие лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках форума состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, запланировано заседание казахстанско-российского делового совета. Кроме того, пройдут панельные сессии по темам: обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях; цифровые технологии в АПК; молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании.

Предыдущий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялся в ноябре 2022 года в Оренбурге.