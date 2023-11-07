Запасы газа в ЕС превысили 99,6%

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, превысив 99,6%. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в ноябре снова выросли, а доля ветрогенерации подскочила до рекордных 31%. Газ на бирже в Европе торгуется около $500 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 7 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 39,8 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 5 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 17 млн куб. м. В то же время закачка составляла 96 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 99,63% (на 9,81 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 109,82 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

В ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается небольшое понижение температур. При этом доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в ноябре подскочила до 31%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 52% от максимума. Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составляла $513 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре - $520.