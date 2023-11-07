Российский рынок акций перешел к небольшому снижению

Индекс Мосбиржи находится на уровне 3 232,99 пункта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует отрицательную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:30 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,07% и находится на уровне 3 232,99 пункта, индекс РТС - на 0,02%, до 1 103,54 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 239,98 пункта (+0,15%), долларовый индекс РТС не изменился и составил 1 103,79 пункта.

К 10:35 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,11%, до 92,29 рубля, евро находился на отметке в 98,71 рубля (-0,38%). Курс юаня составлял 12,645 рубля (-0,27%).