В РСТ заявили о росте количества турпоездок россиян за рубеж в 2023 году в 1,5 раза

Оно составило 7,06 млн

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Количество туристических поездок россиян за рубеж в январе - сентябре 2023 года выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,06 млн. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

"Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году (14,2 млн)", - говорится в сообщении.

Тройка лидирующих направлений не изменилась по сравнению с 2022 годом - это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.) и Египет (739,2 тыс.). Все три страны приняли значительно больше российских туристов, чем годом ранее - на 24%, 68% и 50,7% соответственно. Среди остальных стран в первой десятке произошли изменения - в лидеры вернулись Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.), ушли Мальдивы и Сербия.

Четыре входивших в рейтинг в прошлом году страны СНГ - Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.) - сохранили позиции, а Киргизия опустилась на 13-е место. Впервые в топ-10 направлений вошла Куба (93,9 тыс.). Также высоким спросом пользовались турпоездки на Шри-Ланку, в Индию, Оман и Бахрейн, рассказали в союзе.

"В сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам: рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек - даже если в его билете указана конечная точка маршрута", - объяснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В результате, по его словам, в рейтинг туристических направлений не попали практически все европейские страны, куда турпоток "отнюдь не нулевой". Как отметил эксперт, именно появление или расширение прямой перевозки позволило существенно нарастить турпоток в Таиланд, Китай, на Шри-Ланку, Кубу, в Индию, Грузию, Тунис, Марокко и другие страны.