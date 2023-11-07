В создание нового индустриального парка в Подмосковье инвестируют 13 млрд рублей

Для реализации проекта девелоперской компании "Реставрация-Н" без проведения торгов предоставили земельный участок площадью почти 50 га

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый индустриальный парк "Северные врата" создадут в Дмитровском городском округе Московской области на участке, предоставленном инвестору на льготных условиях - без проведения торгов. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей. На площадке нового индустриального парка - его управляющей компанией и резидентами - будут созданы более 800 рабочих мест для жителей Подмосковья. Для реализации проекта девелоперской компании "Реставрация-Н" без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 га", - сказала она.

По данным областного Мининвеста, на территории парка появятся производственные и складские объекты общей площадью 220 тыс. кв. м, будет создана дорожная сеть и необходимая инженерная инфраструктура. Также девелопер благоустроит территорию индустриального парка.

"Проект по созданию "Северных врат" компания "Реставрация-Н" будет реализовывать совместно с партнером, инвестиционно-девелоперской компанией Radius Group, специализирующейся на развитии и строительстве производственно-складских комплексов класса А/А+ и индустриальных парков. Ожидается, что проект будет завершен в конце 2032 года", - уточнили в пресс-службе министерства.