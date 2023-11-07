В Омске открыли распределительный центр торговой сети "Пятерочка"

Центр сможет обслуживать до 600 магазинов

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетью магазинов "Пятерочка", открыла в Омске распределительный центр площадью более 30 тыс. кв. м, передает корреспондент ТАСС.

"Наша задача, чтобы федеральные сети не везли сюда нашу же продукцию из других регионов, а сконцентрировали свою внутреннюю логистику здесь. Раньше омские товары доставлялись сначала в логистический центр в Новосибирске, потом их везли обратно. Теперь такого не будет. Это и снижение себестоимости, и сроков доставки, и сохранение свежести продукции. Товары уже от нас будут уходить в другие регионы", - заявил журналистам губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Исполнительный директор территории "Восток" X5 Group Юлия Тюленева добавила, что открытие центра поможет увеличить долю продукции местных производителей. "Мы видим свой стратегический фокус в развитии локального производителя не только с точки зрения оптимизации затрат и снижения себестоимости, но и в расширении географии омских товаров, которые занимают прекрасные позиции и в других городах", - сказала она.

По ее словам, распределительный центр предполагает снабжение 600 магазинов, поэтому сеть магазинов в Омской области - сегодня это около 210 точек - будет расширяться. "В год мы планируем открывать от 30 до 50 магазинов. В основном, конечно, в Омской области, но центр частично охватит и другие регионы", - пояснила ТАСС представитель X5 Group.

В Министерстве экономики Омской области ТАСС сообщили, что распределительный центр стал первым объектом логистического парка "Солнечный". Территорию для него в северной части Омска выбрали из соображений логистики. Здесь проходит федеральная трасса, соединяющая через Омск и Тюмень Сибирский и Уральский федеральные округа, южный обход Омска, который позволяет выехать на трассу на Новосибирск, минуя город, планируется строительство Северного обхода Омска и аэропорта Омск-Федоровка.

Включение проекта логистического парка в реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области позволило застройщику получить земельный участок без проведения торгов. Региональные власти взяли себя часть затрат на создание инженерной инфраструктуры и наполовину снизили налог на имущество парка. По словам Хоценко, объем инвестиций в распределительный центр "Пятерочки" составил около 5 млрд рублей. Общая же стоимость первого этапа строительства парка площадью почти 194 тыс. кв. м составляет около 12 млрд рублей. "Сегодня мы будем обсуждать второй этап - это еще порядка 10-12 млрд рублей", - подчеркнул глава региона. На территории парка планируется разместить распределительные центры крупных торговых сетей, работающих в Омской области.