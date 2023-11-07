Дефицит бюджета РФ за девять месяцев меньше оценок Минфина на 247 млрд рублей

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета составили 19,734 трлн рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за январь - сентябрь 2023 года составил 1,451 трлн рублей при предварительной оценке Министерства финансов РФ в 1,698 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее Министерство финансов сообщало, что объем доходов бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - сентябре 2023 года составил 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2022 года на 9,7%.

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета за девять месяцев 2023 года составили 19,734 трлн рублей, а расходы - 21,185 трлн рублей.

Согласно федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", доходы федерального бюджета в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы - 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). Таким образом, дефицит федерального бюджета должен составить 2,92 трлн рублей, или 2% ВВП. В октябре 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил, что дефицит российского бюджета в 2023 году будет чуть больше 1% ВВП.