В СФ предложили создать единый госзаказ на производство российского оборудования и ПО

По словам зампреда по развитию цифровой экономики Артема Шейкина, подготовленный по итогам круглого стола проект рекомендаций в ближайшее время направят Минпромторгу и Минэнерго

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сенаторы и эксперты рекомендуют Минпромторгу и Минэнерго РФ рассмотреть возможность создания единого государственного заказа на производство отечественного оборудования, программного обеспечения (ПО) и микрочипов, необходимых в разных отраслях экономики для замещения импортной продукции. Об этом ТАСС сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"Комитет провел круглый стол по обеспечению импортозамещения иностранного ПО и оборудования, по итогам которого были подготовлены рекомендации Минпромторгу и Минэнерго рассмотреть целесообразность создания единого государственного заказа по всем отраслям российской экономики на производство оборудования, программного обеспечения, электронных компонентов и микрочипов, которые необходимы для импортозамещения. Такой заказ в рамках всей страны будет, в частности, содержать информацию о необходимом объеме оборудования и сроках его поставки", - сказал сенатор.

Он пояснил, что при реализации предложения предполагается использовать принцип отраслевого заказа для топливно-энергетического комплекса, который как раз и включает в себя всю обозначенную информацию в целях своевременного перехода на отечественное оборудование и ПО.

По словам Шейкина, подготовленный по итогам круглого стола проект рекомендаций в ближайшее время будет направлен в ведомства.

Согласно документу, который имеется в распоряжении ТАСС, Минпромторгу России также рекомендуется продолжить работу над утверждением требований к системам качества на предприятиях и формированием единого государственного реестра российской продукции, в том числе специального назначения, с целью более эффективного ее использования в разных отраслях экономики. Кроме того, предлагается рассмотреть целесообразность создания системы страховых запасов (Росрезерв) для закупки электронной компонентной базы (ЭКБ) иностранного происхождения в качестве временной меры, а также продолжить развитие площадки "ЭКБ Маркет", которая предоставляет удобный доступ к базе отечественных компонентов в целях упрощения заказа и сокращения сроков поставки продукции, обеспечения поиска и уточнения технических характеристик ЭКБ.

Одновременно Минпромторгу совместно с Минцифры России рекомендуется "рассмотреть целесообразность формирования дополнительных мер поддержки производителей РФ для экспорта российских товаров и услуг в области информационных технологий", а именно программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.