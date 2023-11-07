В "Технополисе Москва" предприятия нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза

Лидерами стали предприятия, специализирующиеся на производстве лекарств и медматериалов, а также микроэлектроники

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые шесть месяцев 2023 года, составил 40,5 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" ежегодно увеличивают объемы выпускаемой продукции, масштабируют свои производства. За первые два квартала этого года предприятия особой экономической зоны столицы произвели продукции в денежном выражении на 40,5 млрд рублей. Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда объем произведенной продукции составил 14,8 млрд рублей. Общий объем продукции компаний с начала их деятельности в качестве резидентов составил более 210 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что лидерами стали предприятия, специализирующиеся на производстве лекарств и медматериалов, а также микроэлектроники.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, росту способствовало активное развитие предприятий, расширение производственных участков, а также запуск нового оборудования. Так, за первые шесть месяцев 2023-го резиденты инвестировали свыше 20 млрд рублей. Это в 1,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Статус резидента особой экономической зоны столицы дает компаниям значительные налоговые льготы. Например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин.

"Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости. Только в первом полугодии 2023 года резиденты ОЭЗ сэкономили свыше 1,7 млрд рублей", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.