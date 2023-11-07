Reuters: Baidu заказала ИИ-чипы у Huawei вместо Nvidia из-за ограничений США

Общая сумма сделки составила около $61,83 млн

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Baidu оформила заказ на поставку чипов, архитектура которых предназначена для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), у национального производителя Huawei вместо ее традиционного американского поставщика Nvidia. Это произошло на фоне введенных США мер, запрещающих американской компании поставлять подобную продукцию в Китай, сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на источники, что Baidu разместила заказ еще в августе, до вступления в силу технологических санкций США, которые на тот момент, однако, уже активно обсуждались в Вашингтоне. По условиям соглашения с Huawei, компания поставит Baidu 1,6 тыс. изделий модели Ascend 910B, которые китайский производитель разработал в качестве альтернативы чипам Nvidia A100. Общая сумма заказа составила около 450 млн юаней ($61,83 млн), Huawei должна завершить поставки к концу 2023 года.

Как отмечает агентство, эта сделка демонстрирует потенциал китайского национального производителя. Huawei сможет расширить свое присутствие на крупном внутреннем рынке, стоимость которого оценивается в $7 млрд. Пекин вкладывает все больше средств в отечественную полупроводниковую промышленность, чтобы сравняться с технологическим уровнем зарубежных конкурентов. Руководство КНР неоднократно призывало государственные фирмы заменить иностранные технологии отечественными альтернативами, указывает Reuters.

О влиянии санкций США на развитие производства чипов КНР

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за недавних экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей ИИ, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Газета также обращает внимание, что ограничения на поставки чипов для ИИ вынудят китайских разработчиков перейти на отечественные альтернативы. По информации издания, в августе основатель китайской компании по распознаванию речи iFlytek Лю Цинфэн сообщил, что китайские чипы серии Ascend сравнялись по показателям производительности с устройствами Nvidia A100. Однако технологические санкции со стороны Вашингтона не позволили ведущим производителям, в том числе тайваньской TSMC, масштабировать их производство. Другие китайские компании, такие как Baidu и Alibaba, также разработали свои собственные чипы ИИ и рассчитывают, что смогут компенсировать недостатки архитектуры за счет более совершенных алгоритмов и программного обеспечения.