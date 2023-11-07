СПБ биржу вместо Романа Горюнова возглавит Евгений Сердюков

Роман Горюнов также выходит из состава совета директоров СПБ биржи

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. СПБ биржу, подпавшую под санкции США, вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков, следует из сообщения биржи.

"Первый заместитель генерального директора СПБ биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ биржи. Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ биржи - обеспечить доступ инвесторам к активам", - указано в сообщении.

Сердюков отметил, что биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. "У команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке", - добавил он.

Сердюков пояснил, что после решения первоочередной задачи СПБ биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

2 ноября 2023 года OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами.