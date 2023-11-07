На Ставрополье урожай винограда сократился на треть в 2023 году

Он составил 26,8 тыс. тонн

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Сбор винограда завершился в Ставропольском крае. В регионе собрали 26,8 тыс. тонн винограда, что на треть меньше уровня 2022 года, сообщается на сайте краевого Минсельхоза.

"Завершен сбор винограда. Собрано 26,8 тыс. тонн (-31% к 2022 году) с площади 4,1 тыс. га, средняя урожайность 64,8 ц/га (-40% к 2022 году)", - говорится оперативных данных министерства.

Ранее во время прямой линии в социальных сетях глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков отмечал, что причиной снижения урожая винограда в 2023 году на Ставрополье стала неблагоприятная погода. На состоянии виноградников отразились весенние заморозки, что привело к значительному снижению урожайности.

По данным Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2023 году производители винограда на Ставрополье значительно увеличили экспорт продукции. В 2022 году поставки шли только в Армению, в этом году основной страной-импортером стал Казахстан. В 2023 году в регионе удвоили господдержку виноградарей по краевой госпрограмме "Развитие сельского хозяйства". Общий объем поддержки превышает 226 млн рублей.