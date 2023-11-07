Набсовет Сбера утвердил новую стратегию группы на следующие три года

В начале декабря в банке утвердят дивидендную политику, сообщил глава Герман Греф

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую трехлетнюю стратегию, сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.

"Утвердили сегодня новую трехлетнюю политику и основные положения дивидендной политики, в начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику. <…> У нас состоялось четыре заседания различных консультативных органов, комитета по стратегии, совещание наблюдательного совета при обсуждении этой стратегии. В конце концов сегодня на заседании набсовета она была успешно утверждена", - сказал Греф.