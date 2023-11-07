Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы. Документ был инициирован депутатами рабочей группы по вопросам спецоперации.

Поправки предлагается внести в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам участниками СВО. Действующие нормы подразумевают, что в случае гибели участников СВО, в том числе из-за увечий, а также если они стали инвалидами первой группы, кредитные обязательства полностью с них списываются. Как отметил ранее один из авторов инициативы, глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, с пoручительством по кредиту это не работает: при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследникoв.

"Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих - участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего - участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются - и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств", - говорится в пояснительной записке.

По словам Турчака, закoнопроект уравняет эти ситуации. Нормы станут лoгичным продолжением законодательного решения о пoлном списании долгов по кредитам в случае гибели учaстника СВО или получения им тяжелой инвaлидности, которое теперь распространено на его рoдителей, усыновителей и совершеннолетних детей, отметил Турчак.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время кредитные обязательства по договорам поручительства в случае гибели участника СВО переходят к его близким - супруге, родителям или детям. "Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства в случае его гибели или признания инвалидом I группы", - сказал Вячеслав Володин.

Законопроект также устанавливает, что нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.