В комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко говорится, что Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами подготовят план мероприятий по ее реализации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития отрасли связи до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, а Минцифры РФ совместно с заинтересованными ведомствами подготовят план мероприятий по ее реализации. Об этом говорится в комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время стратегия должна быть утверждена. Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовят соответствующий план мероприятий по ее реализации и представят в правительстве", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся его аппаратом.