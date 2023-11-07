7 ноября, 11:14,
обновлено 7 ноября, 11:20

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время

В комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко говорится, что Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами подготовят план мероприятий по ее реализации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития отрасли связи до 2035 года должна быть утверждена в ближайшее время, а Минцифры РФ совместно с заинтересованными ведомствами подготовят план мероприятий по ее реализации. Об этом говорится в комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"Сегодня были одобрены представленные подходы, и в ближайшее время стратегия должна быть утверждена. Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовят соответствующий план мероприятий по ее реализации и представят в правительстве", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся его аппаратом. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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