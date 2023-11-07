Акции Сбербанка на Мосбирже перешли к росту после выступления Грефа

Во время пресс-конференции глава банка сообщил о своем переизбрании на следующий четырехлетний срок в качестве главы кредитной организации, а также об ожидании в 2023 году рекордной прибыли для Сбербанка и для банковского сектора

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Мосбирже росли более чем на 0,15%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх во время пресс-конференции главы банка Германа Грефа.

Так, до выступления главы Сбербанка в 13:41 мск, обыкновенные акции банка снижались на 0,41%, до 272,3 рубля за бумагу. К 13:56 мск акции торговались на уровне 274,2 рубля (+0,29%).

Привилегированные акции Сбербанка составляли 271,45 рубля за бумагу (-0,48%), свидетельствуют данные торгов на 13:47 мск. К 13:56 мск акции ускорили рост до 0,16% и торговались на уровне 273,2 рубля.

Во время пресс-конференции Греф сообщил о своем переизбрании на следующий четырехлетний срок в качестве главы кредитной организации, а также об ожидании в 2023 году рекордной прибыли для Сбербанка и для банковского сектора.