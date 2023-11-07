7 ноября, 11:28

Путин поручил не сдвигать сроки работы над законом о технологической политике

Кадры встречи Владимира Путина с первым заместителем председателя Правительства Андреем Белоусовым
© Kremlin.ru

По словам первого вице-премьера, подготовка законопроекта находится "в высокой стадии"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым работу над законопроектом о технологической политике и поручил не сдвигать сроки его подготовки.

Первый вице-премьер, в частности, рассказал об основных новеллах этого документа. По его словам, сейчас подготовка законопроекта находится "в высокой стадии".

"[Это] очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он [законопроект] у нас не ушел куда-нибудь "вправо", - поставил задачу президент, выслушав доклад Белоусова. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
© Информационное агентство ТАСС
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