Белоусов заявил о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике

Первый вице-премьер рассказал, что проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Законопроект о технологической политике находится в высокой стадии подготовки, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло Концепцию технологического развития, фактически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные концепты, закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа. <…> Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки. Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел", - сказал Белоусов, отметив, что такого закона в России не было.

Первый вице-премьер отметил три новеллы, которые присутствуют в законопроекте. В качестве первой Белоусов назвал крупнейшие проекты технологического суверенитета. "Речь идет о крупнейших проектах - больше 10 млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки", - сказал Белоусов. В качестве второй новеллы он выделил проекты сквозных технологий, которые будут определять облик производственных систем в ближайшие годы. "И третья новелла, <…> это постановка на прочную правовую базу развитие малых технологических компаний", - сообщил Белоусов.

Первый вице-премьер отметил, что понятие "малая технологическая компания" было введено в российскую правовую практику в рамках соответствующего закона, который определяет критерии таких компаний и механизмы их отбора. Однако, как отметил Белоусов, необходимо создать четкую систему "бесшовного" развития и роста этих компаний, начиная от технологических стартапов до крупных компаний - "единорогов", которые могут конкурировать уже на глобальных рынках.

"Мы остановились на реестровой модели, она себя показала вполне хорошо в части IT. Прототип (платформенной информационной системы - прим. ТАСС) на самом деле уже создан на самом деле в Минэкономразвития. Это государственная информационная система, где создается реестр таких компаний. Такой реестр выполняет две функции: он служит витриной для крупных инвесторов, для венчурных фондов, для институтов развития с одной стороны, и с другой стороны он обеспечивает концентрацию мер поддержки и бесшовные возможности для роста компаний, для увеличения объемов их выручки", - сказал Белоусов. Реестр малых технологических компаний запустится в ноябре 2023 года, ранее поясняли ТАСС в секретариате Белоусова.

О Концепции технологического развития

Ранее в конце мая правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года, работа проводилась по поручению президента России Владимира Путина.

Концепция состоит из трех разделов - устойчивый технологический суверенитет, технологии как фактор роста экономики и развития социальной сферы и технологическое обеспечение устойчивого функционирования производственных систем.