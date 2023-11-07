Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании

К настоящему времени соглашение также ратифицировали Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании". Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании", - говорится в сообщении.

Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании для стран Евразийского экономического союза подписано в Ереване в октябре 2022 года. Документ предусматривает, что Евразийская перестраховочная компания является международной финансовой организацией, призванной содействовать увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между сторонами. Компания также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов.

Предполагается, что Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В соответствии с соглашением, участниками такой компании могут быть государства и международные финансовые организации.

К настоящему времени соглашение также ратифицировали Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.