Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию с начала октября вырос в 2,4 раза

С начала цитрусового сезона из Абхазии в РФ вывезено 1 908 тонн мандаринов, а в 2022 году в такое же время - 786 тонн

СУХУМ, 7 ноября. /ТАСС/. Абхазия с начала октября экспортировала в Россию в 2,4 раза больше мандаринов, чем за аналогичный период 2022-го, хотя нынешний год считается менее урожайным, чем прошлый. Об этом сообщили ТАСС в отделе статистики Государственного таможенного комитета Абхазии.

Мандарины в Абхазии начинают поспевать в конце сентября, с октября вплоть до марта их вывозят в Россию. Но пик сезона наступает в декабре, экспортеры стараются успеть к новогодним праздникам вывезти основную массу собранного урожая, и зачастую из-за этого большегрузные машины часами, а то и сутками простаивают на границе Абхазии и РФ в очереди.

"В этом году с начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию вывезено 1 908 тонн мандаринов, а в прошлом году в такое же время - 786 тонн", - сказала начальник отдела Асида Квициния.

Ранее сообщалось, что в этом году прогнозируемый урожай мандаринов меньше на 20 тыс. тонн, чем в прошлом году, но по качеству лучше. В этом году в крупных и средних цитрусовых хозяйствах прогнозируется урожай в 30 тыс. тонн. В прошлом году в Россию экспортировали порядка 40 тыс. тонн мандаринов.

Как сообщила Квициния, больше, чем в прошлом году, в этом году экспортировано и других осенних фруктов - фейхоа, хурмы и лимонов. Фейхоа вывезли 439 тонн (против 406 тонн), хурмы - 68 тонн (против 36 тонн), лимонов - 99 тонн (против 68 тонн).