Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

Они составили в октябре $38,9 млрд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международные резервы Украины в октябре снизились на 1,9%, составив $38,9 млрд, они уменьшаются уже третий месяц подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38,97 млрд. В октябре они снизились на 1,9%. Такая динамика обусловлена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украинское правительство выплатило $892,5 млн за обслуживание и погашение государственного долга, в том числе $135,8 млн Всемирному банку и более $80 млн Международному валютному фонду, отметили в НБУ. При этом, по информации регулятора, в течение октября Украина получила $3,3 млрд, из которых $1,59 млрд - макрофинансовая помощь от ЕС, $1,15 млрд - грант от США через целевой фонд доноров Всемирного банка, $572,7 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В августе НБУ сообщал о снижении международных резервов страны на 3,2%, в сентябре - на 1,7%. Эти тенденции связывали с валютными интервенциями для поддержания курса гривны и с сокращением помощи от Запада.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от действовавшей с 24 февраля 2022 года политики фиксированного курса гривны и ввел управляемый гибкий курс. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. НБУ также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.