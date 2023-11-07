В Госдуме предложили проверить компании с иностранными работниками

Первый заместитель главы думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев считает нужным проанализировать исполнение трудового законодательства в таких организациях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев предложил кабмину РФ организовать проверки на предмет соблюдения трудового законодательства компаниями, привлекающими для работы иностранцев. Соответствующее письмо депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

По мнению депутата, введенный правительством РФ в 2022 году мораторий на проверки коснулся в том числе плановых проверок соблюдения трудового законодательства. Наиболее часто, считает Гусев, оно нарушается в компаниях, использующих труд иностранцев.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, инициировать проведение проверки соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в компаниях, привлекающих для работы иностранных граждан", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к Мишустину с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса, так как эта мера отрицательно повлияла на работу по защите трудовых прав граждан. Он обратил внимание на то, что рост доли нестандартных форм занятости, внедрение новых технологий и бизнес-моделей могут привести к новым угрозам в сфере труда.