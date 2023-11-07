В Saudi Aramco заявили, что более 75% поставок нефти идет в Азию

Финансовый директор компании Зияд аль-Муршед отметил, что рост спроса на нефть в третьем квартале составит от 1,3 млн до 2 млн б/с

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco продает более 75% своей нефти в азиатские страны. Об этом сообщил финансовый директор компании Зияд аль-Муршед в ходе телеконференции с инвесторами.

"Что касается наших продаж, более 75% идет в Азию. И мы, соответственно, можем получать выгоду от этого восстановления [их экономики]", - сказал он.

Аль-Муршед отметил, что рост спроса на нефть в третьем квартале составит от 1,3 млн до 2 млн баррелей в сутки (б/с). "Этот рост идет за счет возрастающей экономической активности в Азии. И мы ожидаем, что этот тренд сохранится до конца года, а спрос на нефть, согласно прогнозам, к концу года достигнет уровня в 104 млн б/с", - добавил топ-менеджер саудовской компании.

По его словам, в Китае спрос на нефть в третьем квартале растет за счет транспортного сектора и расширения активности в строительном секторе, а в Индии - за счет транспорта и промышленного спроса. Аль-Муршед также ожидает сохранения этих трендов в Китае и Индии и в четвертом квартале.