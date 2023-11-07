Комитет Госдумы одобрил поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам

Они предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам принял за основу поправки в Налоговый кодекс, возвращающие прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяникам с октября. Поправки были внесены правительством РФ.

Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, по которым с октября вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. С сентября в РФ был скорректирован демпферный механизм, что по сути сократило выплаты по нему на 50%, однако в конце месяца было решено вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме. Поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно.

Госдума рассмотрит эти поправки во втором чтении на заседании 9 ноября.