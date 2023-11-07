В Калужской области в 2023 году валовой сбор плодово-ягодной продукции вырос на 40%

Рост объемов плодово-ягодной продукции обусловлен поддержкой аграриев по программе "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"

КАЛУГА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,1 млрд рублей направлено в Калужской области в 2023 году на поддержку аграриев, отмечается рост валового сбора плодово-ягодной продукции на 40%, картофеля - на 15%, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Вырос валовой сбор по ряду направлений: картофель - 40,1 тыс. тонн, плюс 15%; овощи открытого грунта - 12,2 тыс. тонн, плюс 5%; плодово-ягодная продукция - 3,8 тыс. тонн, плюс 40%. <…> В этом году на поддержку аграриев направили 2,1 млрд рублей", - написал он.

Как уточнили ТАСС в Минсельхозе региона, рост объемов плодово-ягодной продукции обусловлен поддержкой аграриев по программе "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области", а также расширением территорий садов интенсивного типа и открытием новых садов. Аграриям возмещают части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, в 2023 году выплачены субсидии в размере более 167 тыс. рублей. Новые сады интенсивного типа в 2023 году заложили на площади 178 га, в планах к 2025 году достичь показателя в 3 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений в хозяйствах.

Шапша отметил, что заготовлено 606 тыс. тонн кормовых единиц для животноводства, что на 32% больше, чем в прошлом году. При этом зерна намолочено порядка 260 тыс. тонн, рапса - 28 тыс. тонн. Оба показателя на уровне 2022 года.