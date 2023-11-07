Сеть клиник "Мать и дитя" получила статус первичного листинга на Мосбирже

В компании также сообщили о допуске ГДР к публичному обращению

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник "Мать и дитя", получила статус первичного листинга на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа компаний MD Medical сообщает о получении статуса первичного листинга на Московской бирже. 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании <…> и допуске ГДР компании к публичному обращению в России. Таким образом, компания завершила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного", - говорится в сообщении.

MD Medical в 2012 году прошла первичный листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи. С 2020 года ГДР компании торгуются на основном рынке Московской биржи и включены в котировальный список первого уровня. С 22 июня 2023 года по заявлению компании ГДР были исключены из официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуска к торгам на LSE, но сохранили торги на регулируемом рынке Мосбиржи. Изменение статуса листинга на Мосбирже до первичного не создает каких-либо ограничений для обращения ГДР MD Medical и не требует от их держателей дополнительных действий, отметили в компании.

MD Medical объединяет 53 медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторных клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ. В 2022 году выручка MD Medical составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.