В ЛНР завершили посев озимых культур на площади более чем 240 тыс. га

Всего в новых регионах озимый сев проведен на площади 1 248,8 тыс. га

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики завершили сев озимых культур на площади более чем 240 тыс. га, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на Минсельхоз России.

"Луганская Народная Республика завершила плановый сев озимых культур на площади 240,57 тыс. га. На текущий момент в новых регионах озимый сев проведен на площади 1 248,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что всего в этом году на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей озимый сев планируется на площади более 1,5 млн га, что на 21% больше показателя прошлого года.

В мае министр сельского хозяйства ЛНР Евгений Сорокин сообщал, что после освобождения территории региона от Вооруженных сил Украины объем посевных площадей вырос практически в четыре раза. В августе 2023 года сообщалось о планах засеять более 230 тыс. га.