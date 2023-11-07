Резиденты индустриального парка выплатят в бюджет Подмосковья до 1,6 млрд рублей налогов

На территории индустриального парка инвесторы планируют реализовывать свои проекты в самых разных отраслях: фармацевтике, машиностроении, пищевой и легкой промышленности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Общий объем налоговых выплат от резидентов индустриального парка "Есипово" в бюджет Подмосковья оценивается почти в 1,6 млрд рублей, в настоящий момент заполняемость парка составляет 85%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что государственный индустриальный парк "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, заполнен на 85%. На территории парка, расположенного в Солнечногорском городском округе, реализуют свои проекты 20 компаний.

"На текущий момент общий объем инвестиций резидентов индустриального парка "Есипово" составляет практически 37 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать на территории парка около 4,5 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья. Сумма налогов, которую компании-резиденты парка выплатят в бюджет Московской области, оценивается почти в 1,6 млрд рублей", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как уточнили в пресс-службе министерства, такой объем выплат ожидается к 2029 году.

По ее словам, на территории индустриального парка инвесторы планируют реализовывать свои проекты в самых разных отраслях: фармацевтике, машиностроении, пищевой и легкой промышленности. Большинство из этих проектов - импортозамещающие. Так, например, в этом году были подписаны соглашения с двумя крупными инвесторами, которые построят в "Есипово" новые машиностроительные предприятия. Китайская компания "Хуацзин" инвестирует 2,5 млрд рублей в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники, а компания "Грюнвальд" - 1 млрд рублей в производство полуприцепов. Компании смогут не только заменить европейских производителей, но и развивать сотрудничество.

"Индустриальный парк "Есипово" оснащен всей необходимой коммунально-инженерной инфраструктурой, включая водозаборный узел, комплекс очистных сооружений, дорогами и транспортной развязкой с Ленинградским шоссе. Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов нашего индустриального парка не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия. При этом предприниматели также смогут разместить свои производства в готовых помещениях "Подмосковье индастриал" - это промышленные боксы со всей подведенной инфраструктурой - электричеством, водой, интернетом. Холдинг "Строительный альянс" в ближайшее время введет в эксплуатацию III очередь и приступит к строительству IV производственно-складского комплекса", - добавил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.