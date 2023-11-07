Победители медиапремии "Честный взгляд" получат по 400 тыс. рублей

Начальник управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский отметил, что никаких возрастных ограничений для участников нет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Победители второго Международного конкурса информационных проектов для зарубежных СМИ - медиапремии "Честный взгляд" получат по 400 тыс. рублей. Об этом заявил начальник управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский.

"В этом году мы пойдем по традиционной схеме, у нас есть несколько номинаций, за которые будем награждать. Призовой фонд - мы долго думали, как быть, - решили, что лучше деньгами. <…> За премию 400 тыс. [рублей] все-таки даем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску второго Международного конкурса информационных проектов для зарубежных СМИ - медиапремии "Честный взгляд".

По словам Черменского, никаких возрастных ограничений для участников нет. "Нас интересует прежде всего молодая аудитория, но, если какая-то работа будет прислана пожилым человеком, - это не имеет никакого значения", - отметил он.

Прием заявок на конкурс продлится до конца ноября, итоги будут подведены до конца года.

В 2022 году на конкурс поступило 118 заявок из 28 стран. "География широчайшая. Прежде всего, это были страны ближнего зарубежья, но также и Аргентина, Сейшельские Острова, Непал, Кения, Ливан, Турция, Франция, Черногория, Ирландия. Наибольшее число работ поступило из Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии", - рассказал доктор филологических наук, заведующий кафедрой рекламы и маркетинга МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Евстафьев.

Отбор работ на конкурсе проходит в два этапа, добавил Евстафьев. "Сначала работают эксперты, которые отсеивают совсем неподходящие работы, и таким образом формируется шорт-лист. А из них уже жюри выбирает тех, кто получает награды", - пояснил он.

О конкурсе

Медиапремия "Честный взгляд" объединяет авторов публикаций в СМИ и социальных сетях, способствующих международному развитию отношений России с дружественными странами.