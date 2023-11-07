ФРГ возобновит поддержку палестинцев по линии ООН

По словам министра по вопросам экономического сотрудничества и развития страны Свенью Шульце, Германия увеличит ее на €20 млн

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германия разблокирует зарезервированные ранее €70 млн на нужды Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также выделит дополнительные €20 млн. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце.

ФРГ заморозила взносы в БАПОР месяц назад - после нападения радикалов из ХАМАС на Израиль. Теперь решено возобновить выплаты на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. "Мы видим страдания палестинского гражданского населения в Газе и хотим их облегчить", - сказала Шульце, находящаяся в Иордании.