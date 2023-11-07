В России открылся Центр компетенций в сфере туризма

В Роскачестве рассказали, что деятельность центра включает в себя стандартизацию, сертификацию и консалтинг в области туристических продуктов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Центр компетенций в сфере туризма создан в России на базе Роскачества, говорится в сообщении организации.

"Центр компетенций в сфере туризма создан в России на базе Роскачества. Деятельность центра включит в себя стандартизацию, сертификацию и консалтинг в области туристических продуктов", - отмечается в сообщении.

Центр также будет проводить независимые веерные исследования качества по методологии тайного гостя, защищать права потребителей, распространять потребительские рекомендации и практические советы для путешественников и привлекать экспертов отрасли для обучения турперсонала на мастер-классах и курсах профессионального роста, отметили в Роскачестве.

Создание Центра компетенций в сфере туризма наряду с другими мерами по развитию туристического образования будет способствовать созданию в России нового уровня сервиса, повышению качества отечественных турпродуктов и популярности внутреннего туризма, отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Владимир Трач, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.