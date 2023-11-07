ЦБ ожидает сохранения санкций в базовом сценарии развития экономики до 2027 года

Регулятор отметил, что базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Базовый сценарий развития экономики на 2024 год и период 2025-2026 годов Банка России предполагает сохранение введенных в отношении РФ санкций, следует из очередного доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются", - говорится материалах регулятора.