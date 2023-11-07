Bloomberg: Си Цзиньпин может встретиться с представителями бизнеса США на саммите АТЭС

По данным агентства, на мероприятии будут присутствовать в том числе генеральные директора крупных американских компаний

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует присутствовать на ужине с бизнес-лидерами США во время своего визита на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, на ужине будут присутствовать более 100 человек, в том числе генеральные директора крупных американских компаний.

Ранее администрация США заявила, что достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября.