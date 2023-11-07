Совет МВФ одобрил план по увеличению кредитных ресурсов без изменения квот участников

Речь идет о предложении об увеличении на 50% размера квот, которые должны вноситься странами-участницами пропорционально их текущим квотам в организации

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предложение об увеличении на 50% размера квот, которые должны вноситься странами-участницами пропорционально их текущим квотам в организации. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы МВФ.

Предложение во многом повторяет поддерживаемый США проект, предусматривающий увеличение кредитных ресурсов фонда, но откладывающий увеличение страновых квот крупных развивающихся экономик, которые несколько лет призывают к пересмотру квот стран - участниц финучреждения. Совет МВФ также выступил с предложением ускорить сроки разработки вариантов изменения формулы квот фонда до июня 2025 года. "Совет исполнительных директоров предложил Совету управляющих увеличить квоту на 50%, распределяя ее между членами пропорционально их текущим квотам. Увеличение квот будет способствовать сохранению глобальной финансовой стабильности за счет расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств. Предложение также содержит призыв к разработке к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перераспределения квот", - отметили в фонде.

Совет управляющих является высшим органом МВФ, принимающим решения/ В его состав входит по одному управляющему и одному заместителю управляющего (как правило, министр финансов и глава ЦБ), назначаемому каждым государством-членом. Совет исполнительных директоров функционирует на постоянной основе и отвечает за ведение текущих дел МВФ. В его состав входят 24 директора, избираемых государствами-членами или группами государств.

О квотах МВФ

Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% позволяют блокировать решения акционеров фонда).

В конце 2019 года Международный валютно-финансовый комитет (руководящий орган МВФ) принял решение к декабрю 2023 года завершить 16-й пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. 15-й пересмотр квот, начавшийся в 2015 году и завершившийся в 2019-м, закончился с нулевым результатом. Заинтересованность в пересмотре квот в первую очередь выражают Бразилия, Индия и Китай. Они требуют изменения их доли в капитале, а также количества голосов, которыми они располагают.

Действующая формула распределения квот дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как решающим показателем в ней является объем экспортно-импортных операций. Такое распределение сложилось исторически, однако в современных условиях привело к тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению в глобальной экономике. В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум 60% при том, что перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным.