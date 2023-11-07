В Турции сообщили, что международный энергоцентр в Стамбуле начнет работу в 2024 году

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар сообщил, что в этом проекте смогут принять участие представители частного сектора как местные, так и иностранные

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Создаваемый в Стамбуле международный энергетический центр, который займется вопросами поставок на зарубежные рынки энергоносителей и полезных ископаемых, а также ценообразованием в этой сфере, начнет работу в 2024 году. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала A-para.

"Мы нашли место для центра [в международном финансовом центре в районе Аташехир]. Надеемся, что реализация проекта начнется в 2024 году. В нем смогут принять участие представители частного сектора как местные, так и иностранные", - сказал министр.

Власти Турции ранее сообщали, что энергоцентр в Стамбуле будет создан в рамках реализации проекта международного газового хаба.

О газовом хабе

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно будет перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации этого проекта, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.