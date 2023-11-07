Правительство Украины продаст из Госрезерва шапки-ушанки и просроченное зерно

Согласно заявлению Министерства экономики, на торги также выставят "невостребованное моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также завершается"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины решило продать хранящиеся в Госрезерве армейские шапки-ушанки и запасы с просроченным и оканчивающимся сроками хранения. Об этом сообщило Министерство экономики на своем сайте.

"Согласно решению правительства, на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов. Но с 2017 года приказом Минобороны введены новые правила ношения военной формы, - говорится в сообщении. - Шапки-ушанки не соответствуют этим новым требованиям, следовательно не будут востребованы военными".

Кроме того, реализации подлежит зерно урожаев 2007-2018 годов, поскольку срок хранения зерна в Госрезерве определен как два года. "Учитывая, что качество зерна все ухудшается, а следовательно его стоимость уменьшается, промедление с реализацией грозит государству большими убытками", - отметили в Минэкономики. Помимо этого на торги выставят "невостребованное моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также завершается".

В министерстве напомнили, что 16 декабря 2023 года вступает в силу закон Украины "О государственных резервах", подразумевающий реформирование Госрезерва. В нем определяются ответственные за создание резервов, порядок и сроки хранения, а также обновления запасов. Кроме того, создается единый реестр государственных резервов.