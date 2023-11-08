Токаев заявил, что у Казахстана и РФ есть потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества

За последние 18 лет валовый приток прямых инвестиций из России в республику превысил $20 млрд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие Казахстана и России в сфере инвестиционного сотрудничества наглядно демонстрирует огромный потенциал двусторонних отношений. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"Хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд", - отметил Токаев.

По его словам, такая динамика "стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд".

Токаев отметил, что "успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд". "В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест", - сказал президент. "Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества", - подчеркнул Токаев.

Транспортировка российского газа

Токаев отметил, что Казахстан хочет полностью использовать свой транзитный потенциал и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа

"Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", - сказал он.

По словам Токаева, газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе России и Казахстана.

Коридор Север - Юг

Лидер республики считает, что транспортный коридор Север - Юг открывает широкие перспективы и будет способствовать росту торговли и инвестиций между Казахстаном и Россией.

"Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор Север - Юг с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны", - подчеркнул Токаев.

"Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора Север - Юг, непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций", - добавил он.