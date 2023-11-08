Минторг США ввел экспортные ограничения против 7 физлиц и 3 фирм якобы за поставки в РФ

В их числе базирующиеся в Соединенных Штатах компании SH Brothers Group, Inc. и SN Electronics, Inc.

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении семи физических лиц, включая россиян, а также трех компаний, базирующихся в США и ОАЭ, в связи с тем, что они якобы поставляли электронику в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру американского торгового ведомства.

Как следует из документа, сотрудники бюро решили "отозвать на 180 дней экспортные привилегии" у семи человек. Четверо из них проживают в России, двое - в Канаде, один - в США. Аналогичная мера применяется в отношении базирующихся в США компаний SH Brothers Group, Inc. и SN Electronics, Inc., а также фирмы Suntronic F.Z.E. в ОАЭ. Ведомство утверждает, что они причастны к поставкам электроники двойного назначения в Россию без необходимого разрешения.