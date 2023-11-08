Токаев: транзит нефти из РФ через Казахстан составит до 2033 года более 100 млн тонн

Президент республики отметил, что страны давно и успешно сотрудничают в нефтяной сфере

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Казахстан до 2033 года намерен осуществить через свою территорию в Китай транзит более 100 млн тонн российской нефти. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере. В нашей стране успешно работают такие российские концерны, как "Лукойл" и "Татнефть", - сказал он.

Токаев отметил, что транспортировка нефти через территории обеих стран "занимает значительную долю" в топливно-энергетических комплексах Казахстана и РФ. "Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум), - подчеркнул президент. - Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти".