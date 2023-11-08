8 ноября, 03:01,
обновлено 8 ноября, 03:02

В кабмине считают, что эксперимент по ограничению вывоза икры авиарейсами оценивать рано

Эксперимент на территории Камчатского края проводится до 1 августа 2025 года, напомнили в правительстве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Результаты работы эксперимента по ограничению вывоза икры авиарейсами с Дальнего Востока пока рано оценивать, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства России.

"Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов непромышленного изготовления на территории Камчатского края проводится по 1 августа 2025 года, и оценивать его результаты преждевременно", - сказали в кабмине, отвечая на вопросы об эффективности эксперимента и о возможности его расширения.

Ранее в ноябре глава Росрыболовства Илья Шестаков усомнился в эффективности эксперимента, отметив, что сам по себе он, может, и хороший, и объем перевозок икры воздушным транспортом сократился, но конечный результат в плане борьбы с браконьерскими перевозками этого продукта "пока не очевиден". Шестаков пояснил, что есть не только воздушный транспорт и браконьеры сейчас ищут "другие лазейки". В июле глава Росрыболовства допускал, что в случае успешного проведения эксперимент могут распространить на другие дальневосточные регионы.

Эксперимент подразумевает ограничение количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Такой барьер ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры оценивался в более чем 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей. 

Теги:
РоссияШестаков, Илья ВасильевичКамчатский крайДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
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