В кабмине считают, что эксперимент по ограничению вывоза икры авиарейсами оценивать рано

Эксперимент на территории Камчатского края проводится до 1 августа 2025 года, напомнили в правительстве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Результаты работы эксперимента по ограничению вывоза икры авиарейсами с Дальнего Востока пока рано оценивать, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства России.

"Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов непромышленного изготовления на территории Камчатского края проводится по 1 августа 2025 года, и оценивать его результаты преждевременно", - сказали в кабмине, отвечая на вопросы об эффективности эксперимента и о возможности его расширения.

Ранее в ноябре глава Росрыболовства Илья Шестаков усомнился в эффективности эксперимента, отметив, что сам по себе он, может, и хороший, и объем перевозок икры воздушным транспортом сократился, но конечный результат в плане борьбы с браконьерскими перевозками этого продукта "пока не очевиден". Шестаков пояснил, что есть не только воздушный транспорт и браконьеры сейчас ищут "другие лазейки". В июле глава Росрыболовства допускал, что в случае успешного проведения эксперимент могут распространить на другие дальневосточные регионы.

Эксперимент подразумевает ограничение количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Такой барьер ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры оценивался в более чем 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.