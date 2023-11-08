В Херсонской области для помощи предпринимателям открылся центр "Мой бизнес"

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд начали работу в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Херсонской области.

"Помощь бизнесу нового региона будут оказывать центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд, подведомственные Минэкономразвития области. <…> Предприниматели Херсонской области начали обращаться в центр, едва он получил документы о регистрации. Для одного из них специалисты нашли поставщика с более выгодными условиями, еще более 10 клиентов получили консультационную помощь", - сказали в пресс-службе.

Предприниматели могут проконсультироваться по всем вопросам регистрации и ведения своего дела, посетить любые образовательные мероприятия, сертифицировать свою продукцию, собрать пакет документов для получения гранта, заказать рекламные видеоролики и брошюры, получить помощь в написании бизнес-плана или в организации бизнес-миссии в другие регионы страны для поиска потенциальных партнеров.

В Минэкономразвития подчеркнули, что особенно предпринимателей интересует грантовая поддержка, но есть те, кто не может на нее претендовать, для них тоже есть возможность получить финансовую помощь. "Фонд микрофинансирования готов выдать займы на льготных условиях. Ставка зависит от вида деятельности предпринимателя, но не превышает 7,5%, что существенно ниже предложений коммерческих банков", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы получить крупный кредит без достаточного имущества для залога, предприниматели могут обратиться в Гарантийный фонд, который предоставит поручительство по льготной ставке от 0 до 3%.

В министерстве уточнили, что все услуги центра бесплатны. Эти подразделения расположены в городе Скадовске, для жителей региона из других муниципальных образований центр будет направлять специалистов по графику. "В дальнейшем такие специалисты будут осуществлять прием в районах на постоянной основе", - отметили в пресс-службе.