Казахстан поставит в Китай 200 тыс. тонн зерна

Меморандум о сотрудничестве Продкорпорация республики и C. P. Trading из КНР подписали на 6-й Китайской международной импортной выставке

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Продовольственная корпорация Казахстана и китайская компания C. P. Trading подписали меморандум по поставке 200 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Продкорпорации.

"В рамках 6-й Китайской международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Продкорпорацией и C. P. Trading по поставке 200 тыс. тонн зерна", - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что республика намерена увеличить поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год.

В середине октября в Минсельхозе Казахстана заявили, что республика планирует сохранить в 2023 году экспортный потенциал пшеницы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в основных зерносеющих регионах. По итогам года в Казахстане намерены собрать около 16 млн тонн зерна.