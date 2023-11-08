ВТБ прогнозирует рост накоплений россиян в банках к концу года до 43,3 трлн рублей

До конца года эксперты банка ожидают новую волну активности вкладчиков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Объем классических сбережений россиян в банках к концу 2023 года достигнет 43,3 трлн рублей, прогнозирует ВТБ.

Ранее в ВТБ указывали, что за 10 месяцев 2023 года сбережения в банках выросли на 13%, до 41,4 трлн рублей.

"По прогнозу ВТБ, до конца года средства на рублевых счетах россиян, за исключением эскроу-счетов, прирастут на 2,2 трлн рублей. Эта сумма сопоставима с половиной привлеченных средств населения с начала года. К концу года портфель классических сбережений вкладчиков российских банков достигнет 43,3 трлн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

До конца года эксперты ВТБ ожидают новую волну активности вкладчиков. Драйвером роста станет резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам.

Согласно данным ВТБ, накопительные счета чаще открывают женщины, их 56%. "При этом средний чек открытия у мужчин выше 450 тыс. рублей против 368 тыс. рублей. Клиенты в возрасте 40-50 лет наиболее активны в части использования накопительного счета в качестве инструмента по повышению личных доходов. Чем моложе возрастная группа вкладчиков, тем чаще они используют дистанционный канал для открытия счета. Так, молодые люди 15-20 лет преимущественно открывают их онлайн (91%)", - отметили в пресс-службе.