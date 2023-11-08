В Минсельхозе заявили, что РФ может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна

Ведомство определило квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Россия с учетом планируемых объемов сбора зерновых может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна. Об этом сообщила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"С учетом планируемых объемов сбора потенциал наш по текущему объему экспорта зерна составляет 65 млн тонн", - сказала она.

Минсельхоз определил квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 млн тонн, сообщила Лут.

"Мы определили уже квоту [на вывоз] на следующий год, <…> она составит 24 млн тонн с учетом тех преференций, которые есть у новых территорий", - сказала она.