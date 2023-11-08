Группа ЦРТ представила синтез речи нового поколения

Удалось добиться максимальной реалистичности речи с настройкой эмоций и значительно ускорить процесс разработки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ представила новое поколение синтеза речи с применением искусственного интеллекта для контактных центров крупного бизнеса и госсектора. Синтез уже встроен в продукты для создания диалоговых ассистентов и доступен для установки на серверах клиентов, что позволит регулировать эмоции и манеру речи в зависимости от кейса, заявил гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

"Новое поколение синтеза обеспечивает плавность и выразительность прочтения любого текста, при этом нам удалось добиться максимальной реалистичности синтезированной речи. Прорыв заключается не только в реалистичности, но и в скорости: теперь для создания синтеза речи для промышленного применения требуется порядка одного часа речи диктора и две недели разработки, тогда как ранее была потребность в десятках часов и трех месяцах разработки", - сообщил Дырмовский.

Новое поколение синтеза речи уже доступно на русском языке, идет работа по адаптации английского и казахского языков.

"Кроме того, достижения в этой области мы используем для защиты голосовой биометрии от дипфейков - включая попытки подделки голоса с помощью предзаписи или синтеза речи, что особо востребовано в проектах национальных биометрических платформ и контактных центрах для исключения попытки мошенников выдать свой голос за голос клиента. Так мы инвестируем не только в речевые технологии, но и в технологии защиты", - сказал гендиректор ЦРТ.

В пресс-службе пояснили, что в сценариях работы контактных центров, когда текст ответов формируется прямо во время звонка, технология позволит персонализировать общение с каждым клиентом, осуществляя синтез речи в реальном времени, "живо и эмоционально корректно".

"В технологии также есть модуль предсказания ударений в словах, автоматическое исправление распространенных орфографических ошибок. Благодаря глубокому лингвистическому анализу текста произношение будет соответствовать нормам языка даже в сложных случаях", - говорится в сообщении.

О форуме FINOPOLIS

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проходит 8-10 ноября в выставочном центре "Крокус экспо" (Москва). Как сообщают организаторы, форум является крупнейшей в России площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Форум проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.